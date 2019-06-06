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Yolcu otobüsü kırmızı ışıkta 7 araca çarptı: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2019 18:10 | Son Güncelleme

ÇORUM'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen 7 araca çarptı.

Yolcu otobüsü kırmızı ışıkta 7 araca çarptı: 7 yaralı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen 7 araca çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Çorum- Ankara yolu Yaydiğin Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden 34 DH 2090 plakalı, Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, kırmızı ışıkta bekleyen 7 araca çarptı. Kazada, 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kaza anını anlatan otobüste yolcu olarak bulunan Hasan Demir, "Çorum'dan yeni yola çıkmıştık ilerlerken kavşağa gelidğimizde önümüzde araçlar vardı. Şoför frene bassa da aracı durduramadı ve önümüzdeki otomobillere çarptı. Yol kaygandı" dedi.

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Yolcu otobüsü kırmızı ışıkta 7 araca çarptı: 7 yaralıYolcu otobüsü kırmızı ışıkta 7 araca çarptı: 7 yaralıYolcu otobüsü kırmızı ışıkta 7 araca çarptı: 7 yaralıYolcu otobüsü kırmızı ışıkta 7 araca çarptı: 7 yaralı

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