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Yolcu otobüsü kuma saplandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 13:01 | Son Güncelleme

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, Gürleyik Deresi kenarında kuma saplanan yolcu otobüsü, polis, itfaiye, yolcuların da yardımıyla çekici ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yolcu otobüsü kuma saplandı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, Gürleyik Deresi kenarında kuma saplanan yolcu otobüsü, polis, itfaiye, yolcuların da yardımıyla çekici ile bulunduğu yerden çıkarıldı.
Olay, dün gece Osmancık ilçesinde Samsun- İstanbul D-100 yolunda meydana geldi. Samsun'dan İstanbul'a giden ve D-100 yolunda bayram dönüşü oluşan yoğun trafik nedeniyle, Osmancık ilçesi yönünü tercih eden Yüksel Balcı, yönetimindeki 32 PS 283 plakalı yolcu otobüsüyle bir süre yol aldıktan sonra yeninden D-100 yoluna geçmek istedi. Gece karanlığında ilerlerken bir süre sonra Balcı, yolu kaybetti. Gemici Mahallesi mevkisinde yoldan çıkan otobüs, Gürleyik Deresi kenarındaki kuma saplandı. 56 yolcu, otobüsten tahliye edilirlen, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve yolcuların yardımıyla çekici ile otobüs, saplandığı yerden çıkardı.
Polis ekiplerince, kuma saplanan otobüsün yola çıkmasına tedbir amaçlı izin verilmezken, yolcular bölgeye çağrılan minibüslerle İstanbul’a gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Yolcu otobüsü kuma saplandıYolcu otobüsü kuma saplandıYolcu otobüsü kuma saplandıYolcu otobüsü kuma saplandı

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