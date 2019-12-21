Yolcu otobüsü, otomobil ve TIR'a çarptı: 9 yaralı

Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA) - ANKARA'da Yozgat'tan İstanbul'a giden şehirlerarası bir yolcu otobüsü, önce aynı yönde giden otomobile ardından da tuz yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kazada, 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Ankara Çevre Yolu Susuz mevkiinde meydana geldi. Yozgat'ın Sorgun ilçesinden İstanbul'a giden Gülen Turizm'e ait yolcu otobüsünün şoförü Yaşar Durak Taşdemir, sis nedeniyle 34 BN 1031 plakalı otobüsün kontrolünü kaybetti. Yolcu otobüsü önce Yaşar Ak yönetimindeki 50 ABB 091 plakalı otomobile ardından da Şeref Uğurlu hâkimiyetindeki 27 LG 234 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle otobüs ve otomobilde ağır hasar oluşurken, TIR'ın kasasındaki tuz yola döküldü. Kazada otobüsteki 5 kişi ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan otobüs şoförü Yaşar Durak Taşdemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Hurdaya dönen araçlar çekiciyle otoparka kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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