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Yolcu otobüsü otomobile çarptı, 3 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 10:15 | Son Güncelleme

KIRŞEHİR'de, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü, rahatsızlanan komşularını hastaneye götüren Emre Aydın'ın kullandığı otomobile çarptı.

Salih SÜNER/KIRŞEHİR, (DHA) - KIRŞEHİR'de, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü, rahatsızlanan komşularını hastaneye götüren Emre Aydın'ın kullandığı otomobile çarptı. Kazada sürücü Aydın ile otomobilde bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza saat 00.30 sıralarında Kırıkkale-Kırşehir karayolu üzerinde meydana geldi. Gürkan İlağ idaresindeki 60 NR 06 plakalı Kiğı Karakoçan firmasına ait yolcu otobüsü, Kırşehir kent merkezindeki Türbe Kavşağı'nda yan yoldan çıkan Emre Aydın yönetimindeki 40 AN 089 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, otobüsün altında yaklaşık 50 metre sürüklendi. Otomobil sürücüsü Aydın olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilden yaralı olarak çıkarılan Burcu (18) ve Yıldız (53) Gökoğuz da, kaldırıldıkları Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Olayda ölen Emre Aydın'ın komşuları olan Burcu ve Yıldız Gökoğuz'u tedavi için hastaneye götürürken, kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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