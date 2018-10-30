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Yolcu otobüsü, park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 17 yaralı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2018 19:25 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta şehirlerarası yolcu otobüsünün park halindeki TIR'a arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre, otobüs şoförü Recep Yavuz (55) yaşamını yitirdi, 2'si ağır, 17 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü, park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 17 yaralı (1)

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ta şehirlerarası yolcu otobüsünün park halindeki TIR'a arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre, otobüs şoförü Recep Yavuz (55) yaşamını yitirdi, 2'si ağır, 17 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Ereğli'ye bağlı Gülüç beldesinde meydana geldi. Zonguldak-Antalya seferini yapan Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü, Gülüç kavşağında park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otobüs şoförü Recep Yavuz yaşamını yitirdi, muavin Mustafa Akman ile 15 yolcu ve TIR sürücüsü yaralandı. Yavuz'un cansız bedeni, itfaiyenin çalışmasının ardından otobüsten çıkartıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan muavin Akman ile bir yolcunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Yolcu otobüsü, park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 17 yaralı (1)Yolcu otobüsü, park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 17 yaralı (1)Yolcu otobüsü, park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 17 yaralı (1)Yolcu otobüsü, park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 17 yaralı (1)

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