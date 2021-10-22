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  4. Yolcu otobüsü şoförü çılgına döndü! Minibüsün önünü kesip sopayla saldırdı

Yolcu otobüsü şoförü çılgına döndü! Minibüsün önünü kesip sopayla saldırdı

22.10.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün şoförü, trafikte tartıştığı sürücünün önünü kesip sopayla cam ve aynasına zarar verdi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, Sırrın- Karaköprü çevre yolunda meydana geldi.

OTOBÜSLE MİNİBÜSÜN ÖNÜNÜ KESTİ

Otogara giden yolcu otobüsünün şoförü ile minibüsün sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Aracıyla minibüsün önünü kesen otobüs şoförü, eline sopayı alarak indi. Otobüs şoförü, sürücünün kapısını içeriden kilitlediği minibüsün camına ve aynasına vurarak zarar verdi.

OLAY ANBEAN KAMERADA

Otobüsteki yolcular panik yaşarken, olay trafikte seyreden otomobildeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

(İHA)

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Şanlıurfa
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