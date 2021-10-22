Yolcu otobüsü şoförü çılgına döndü! Minibüsün önünü kesip sopayla saldırdı

Edinilen bilgiye göre olay, Sırrın- Karaköprü çevre yolunda meydana geldi.
Otogara giden yolcu otobüsünün şoförü ile minibüsün sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Aracıyla minibüsün önünü kesen otobüs şoförü, eline sopayı alarak indi. Otobüs şoförü, sürücünün kapısını içeriden kilitlediği minibüsün camına ve aynasına vurarak zarar verdi.
Otobüsteki yolcular panik yaşarken, olay trafikte seyreden otomobildeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
(İHA)
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