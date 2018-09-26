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Yolcu otobüsü sürüye çarptı, çoğu gebe 65 koyun telef oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 16:56 | Son Güncelleme

İZMİR'in Dikili ilçesinde, çobanın yolun karşısına geçirmeye çalıştığı sürüsüne, yolcu otobüsü çarptı.

Hüsnü EVREN/DİKİLİ (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Dikili ilçesinde, çobanın yolun karşısına geçirmeye çalıştığı sürüsüne, yolcu otobüsü çarptı. Kazada, çoğu gebe olan 65 koyun, telef oldu. Kaza, saat 02.30 sıralarında, Çanakkale- İzmir yolunun kırsal Kabakum Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Dikili'nin kırsal İslamlar Mahallesi'nde yaşayan çoban Eren Akın, otlatmaya götürdüğü 65 hayvandan oluşan sürüsünü yolun karşısına geçirmeye çalıştı. Bu sırada, Çanakkale- İzmir seferini yapan ve ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 35 PK 566 plakalı Pamukkale firmasına ait yolcu otobüsü, sürüye çarptı. Kazada çoğu gebe 65 koyun, telef olarak, etrafa savruldu. Çoban Akın, kazayı jandarmaya bildirdi. İhbarla gelen jandarma ekiplerinin tutanak tutmasının ardından yolcu otobüsü şoförü, seferine devam etti. Günün ilk ışıklarına kadar yol kenarında kalan koyun ölüleri, Karayolları görevlileri ve Dikili Belediyesi zabıta ekipleri tarafından dozerle toplanırken, yol temizlendi. Hayvanlarının sigortalı olduğunu belirten çoban Eren Akın, telef olan koyunlarının, sigorta eksperinin yazacağı raporun ardından açılacak çukura toplu olarak gömüleceğini söyledi.

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Yolcu otobüsü sürüye çarptı, çoğu gebe 65 koyun telef olduYolcu otobüsü sürüye çarptı, çoğu gebe 65 koyun telef oldu
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