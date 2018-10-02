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Yolcu otobüsü temizlik aracına çarptı: 1 ölü, 12 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 17:10 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde, bir yolcu otobüsü Karayolları temizlik aracına arkadan çarptı.

BALIKESİR/(DHA)- BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde, bir yolcu otobüsü Karayolları temizlik aracına arkadan çarptı. Kazada otobüs şoförü yaşamını yitirirken, 12 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Susurluk ilçesindeki şeker fabrikasının karşısında maydana geldi. Kamil Koç firmasına ait Ahmet Çetiner yönetimindeki 16 SYK 71 plakalı yolcu otobüsü, Bursa’dan Balıkesir yönünde giderken önündeki Karayolları'na ait Halil İbrahim Kutlu idaresindeki 16 CFR 38 plakalı temizlik aracına çarptı. Kazada, otobüs sürücüsü Ahmet Çetiner hayatını kaybetti, temizlik aracı sürücüsü Kutlu'nun da aralarında bulunduğu 2'si ağır 12 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otobüste sıkışan, Ahmet Çetiner’in cansız bedenini aracı keserek çıkarıp morga kaldırdı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi.

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