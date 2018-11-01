Yolcu otobüsü, TIR'a çarptı: 2 kişi öldü, 34’ü asker, 40 yaralı

Emre ÇİLOĞLU/TOSYA (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde acemi birliğine teslim olacak askerleri taşıyan yolcu otobüsü, önünde giden TIR’a çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 34’ü asker, 40 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 06.00'da D-100 karayolunun Suluca köyü mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Tokat ve Amasya'daki acemi birliklerine giden askerleri taşıyan İsmail Hakkı Toptan yönetimindeki Metro Turizm'e ait 34 BML 277 plakalı yolcu otobüsü, aynı yöne giden Evren Kara yönetimindeki 34 RUF 35 plakalı TIR’ın dorsesine çarptı. Kazada, otobüs şoförü İsmail Hakkı Toptan ile muavin Emre Şakir Güngör olay yerinde hayatını kaybetti, 34'ü asker, 40 kişi de yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olay yaralılardan 5'i, ilk müdahalelerinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, kazanın ardından Tosya Devlet Hastanesi’ne gelerek askerlerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaza nedeniyle kapanan D-100 karayolu, araçların kaldırılmasının ardından bir süre sonra yeniden ulaşıma açıldı.