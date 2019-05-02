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Yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 19:21 | Son Güncelleme

Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Halil A. idaresindeki 34 FDC 21 yolcu otobüsü, otoyolun Düzce kesimi Ankara istikameti Gümüşova mevkisinde Hasan A. yönetimindeki 63 N 5799 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, bulundukları yerde sıkışan otobüs sürücüsü ile muavini, Düzce İtfaiyesi kaza kırım ekiplerince bulundukları yerden çıkartıldı.

İlk belirlemelere göre, sürücü ve muavin ile henüz kimlikleri öğrenilemeyen 1'i çocuk toplam 7 yaralı, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kısa süreliğine kapanan yolda ulaşım, polis ekiplerinin çalışması sonucu tek şeritten sağlanmaya başlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce trafik kazası

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