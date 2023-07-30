Yolcu otobüsü traktöre çarptı: 6 kişi yaralandı

Kaza, Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolu Taşlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 36 yolcusuyla birlikte Antalya-Bursa seferini yapan ve Eskişehir istikametinde giden Duran D. idaresindeki yolcu otobüsü, kendisiyle aynı yönde giden Yusuf P. idaresindeki traktöre arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle traktör yol kenarına devrilirken otobüsün ön kısmında maddi hasar meydana geldi.

Kaza sonucu olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, traktöre bulunan 4 kişi ve otobüste bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Traktörde bulunan ve yaralanan 4 kişiden 3’ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza hakkında geniş çaplı inceleme başlatılırken, otobüste bulunan yolcular servis ile Eskişehir Otobüs Terminali'ne gönderildi. Kazanın ardından kontrollü şekilde devam ettirilen trafik, yapılan temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

"GÜRÜLTÜYE UYANDIK"

Kaza esnasında otobüste yolcu olarak bulunan ve yaşananları anlatan Aykut Erat, "Uyuyorduk. Gürültüye uyandık. Traktöre çarptığımız söylendi. Muavin sıkışmış sanırım aracın içinde. Ekipleri aradık, yardım çağırdık. İnşallah ciddi bir şey yoktur." dedi.

"CAMLAR ÜZERİMİZE GELDİ"

Kaza anını anlatan başka bir yolcu ise, "Kaza olduğunda uyanıktık. Arkada oturuyorduk. Camlar üzerimize geldi. Bereket emniyet kemerimiz bağlıydı. Şiddetli bir çarpışma oldu. Birden irkildik. Neye çarptığımızı bile anlayamadık. Korktuk. Allah kimseye yaşatmasın." dedi.

"OLAY YERİNE ULAŞTIĞIMIZDA KAZANIN BÜYÜK OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Kaza hakkında bilgi veren Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, şu ifadeleri kullandı:

"Yolcu otobüsü, bir çiftçimize ait olan seyir halindeki traktöre arkadan çarpmış. Olay yerine ulaştığımızda kazanın büyük olduğunu gördük. Özellikle otobüsteki yolcularımız fazlasıyla korkmuştu. Traktör de yol kenarına devrilmiş. Şu ana kadar bir can kaybı yok. Temennimiz yaralı olarak hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan can kaybı haberi almamak. Ağır yaralı vatandaşlarımız var. Hastaneye 6 kişi yaralı olarak götürüldü. Yaralanmalar bir şekilde atlatılır, can kaybı yaşanmasın." (İHA)





