HABER

Yolcu otobüsü traktörle çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 22:43 | Son Güncelleme

Bolu Dağı’nın D-100 Karayolu geçişinde yolcu otobüsü, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu traktör tarafından çekilen başka bir traktöre çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü traktörle çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Kaza, akşam saatlerinde D-100 Karayolu Bolu Dağı Darıyeri Hasanbey Köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Ahmet Eren yönetimindeki 31 AAF 769 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde ilerleyen Mehmet Avcı yönetimindeki 14 AB 476 plakalı traktörün çektiği Habil İpekçioğlu'na ait plakasız ve arızalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otobüs yol kenarındaki su kanalına düştü. Kazada, çekilen traktörün sürücü koltuğunda bulunan Habil İpekçioğlu hayatını kaybederken, otobüsteki 13 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce ve Bolu’da bulunan hastanelere kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine gelen İpekçioğlu'nun yakınları sinir krizi geçirdi. Kazadan yaralanmadan kurtulan yolcular ise otobüsün bagajında bulunan eşyalarını alarak yol kenarında bulunan boş alana geçti. Bazı yolcular ise yan yatan otobüsün kırık camlarından içeri girerek eşyalarını almaya çalıştı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Diyarbakır'dan çıktı! Paha biçilemiyorDiyarbakır'dan çıktı! Paha biçilemiyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şehit yakınlarıyla iftarda bir araya geldiDışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şehit yakınlarıyla iftarda bir araya geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaza trafik kazası Bolu Dağı yolcu otobüsü

En Çok Okunan Haberler

Bursaspor ve Erzurumspor küme düştü

Bursaspor ve Erzurumspor küme düştü

Erdoğan müjdeyi verdi: Yıl sonu itibariyle açılışını yapacağız

Erdoğan müjdeyi verdi: Yıl sonu itibariyle açılışını yapacağız

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Korkunç olay! Polis, kadın meslektaşını öldürdü

Korkunç olay! Polis, kadın meslektaşını öldürdü

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Hastane bahçesinde iğrenç olay! Elini eşofmanın içine sokup...

Hastane bahçesinde iğrenç olay! Elini eşofmanın içine sokup...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç olay! Polis, kadın meslektaşını öldürdü

Korkunç olay! Polis, kadın meslektaşını öldürdü

Karadeniz'de PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi

Karadeniz'de PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi

İzmir'de kanlı infaz! Dayısına kurşun yağdırdı

Kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

'Fatura yatırmaya gidiyorum' diyerek evden çıktı, 5 gündür kayıp

'Fatura yatırmaya gidiyorum' diyerek evden çıktı, 5 gündür kayıp

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Yenikapı'da EYT mitingi! Akın ettiler

EYT'liler Yenikapı'ya akın etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.