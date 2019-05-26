Yolcu otobüsü traktörle çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Kaza, akşam saatlerinde D-100 Karayolu Bolu Dağı Darıyeri Hasanbey Köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Ahmet Eren yönetimindeki 31 AAF 769 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde ilerleyen Mehmet Avcı yönetimindeki 14 AB 476 plakalı traktörün çektiği Habil İpekçioğlu'na ait plakasız ve arızalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otobüs yol kenarındaki su kanalına düştü. Kazada, çekilen traktörün sürücü koltuğunda bulunan Habil İpekçioğlu hayatını kaybederken, otobüsteki 13 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce ve Bolu’da bulunan hastanelere kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine gelen İpekçioğlu'nun yakınları sinir krizi geçirdi. Kazadan yaralanmadan kurtulan yolcular ise otobüsün bagajında bulunan eşyalarını alarak yol kenarında bulunan boş alana geçti. Bazı yolcular ise yan yatan otobüsün kırık camlarından içeri girerek eşyalarını almaya çalıştı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)



