HABER

Yolcu otobüsü ve tur midibüsü çarpıştı: 13 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2019 21:40 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsü ve tur midibüsünün çarpıştığı kazada 4’ü yabancı uyruklu 13 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü ve tur midibüsü çarpıştı: 13 yaralı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsü ve tur midibüsünün çarpıştığı kazada 4’ü yabancı uyruklu 13 kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Manavgat ilçesi Evrenseki Kavşağı'nda meydana geldi. Antalya- Sivas seferini yapan Kamil Koç firmasına ait Ozan Atilla Ağca yönetimindeki 35 PK 130 plakalı yolcu otobüsü, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapınca Antalya Havalimanı'na turist götüren Yaşar Yıkılmaz'ın kullandığı 07 S 3140 plakalı tur midibüsüne çarptı. Kazada, yolcu otobüsü ve tur midibüsündeki yolculardan 4’ü yabancı uyruklu turist olmak üzere 13 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polis güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.
Kaza nedeniyle Antalya- Alanya karayolu bir süre trafiğe kapandı. Kaza yapan araçların çekilmesiyle yol yeniden trafiğe açıldı.

FOTOĞRAFLI

Yolcu otobüsü ve tur midibüsü çarpıştı: 13 yaralıYolcu otobüsü ve tur midibüsü çarpıştı: 13 yaralıYolcu otobüsü ve tur midibüsü çarpıştı: 13 yaralı

PARTNERSeren Serengil'den kötü haber!Seren Serengil'den kötü haber!
Edirne'de lastik botlarda 59 kaçak göçmen yakalandıEdirne'de lastik botlarda 59 kaçak göçmen yakalandı
Gaziantep'te kaza: 1 ölü 7 yaralıGaziantep'te kaza: 1 ölü 7 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Monaco'dan Falcao'nun yerine flaş transfer

Monaco'dan Falcao'nun yerine flaş transfer

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Dorian kasırgası 'ölümcül seviye' olan kategori 5'e yükseldi

Dorian kasırgası 'ölümcül seviye' olan kategori 5'e yükseldi

Lübnan-İsrail sınırında sıcak saatler! Sığınaklar açıldı

Lübnan-İsrail sınırında sıcak saatler! Sığınaklar açıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Üzüm toplarken yılan soktu! Kurtarılamadı

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Otomobil bagajında yaralı bulunmuştu, hastanede hayatını kaybetti!

Bagajda korkunç halde bulunmuştu! Şüpheliler yakalandı

Anne ile kızının üzerine araç devrildi! Ölü ve yaralılar var

Anne ile kızının üzerine araç devrildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.