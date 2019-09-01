HABER

Yolcu otobüsü ve tur midibüsü çarpıştı: 13 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2019 22:42 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsü ve tur midibüsünün çarpıştığı kazada 4’ü yabancı uyruklu 13 kişi yaralandı.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsü ve tur midibüsünün çarpıştığı kazada 4’ü yabancı uyruklu 13 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Manavgat ilçesi Evrenseki Kavşağı'nda meydana geldi. Antalya- Sivas seferini yapan Kamil Koç firmasına ait Ozan Atilla Ağca yönetimindeki 35 PK 130 plakalı yolcu otobüsü, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapınca Antalya Havalimanı'na turist götüren Yaşar Yıkılmaz'ın kullandığı 07 S 3140 plakalı tur midibüsüne çarptı. Kazada, yolcu otobüsü ve tur midibüsündeki yolculardan 4’ü yabancı uyruklu turist olmak üzere 13 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polis güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Kaza nedeniyle Antalya- Alanya karayolu bir süre trafiğe kapandı. Kaza yapan araçların çekilmesiyle yol yeniden trafiğe açıldı.

PARTNEREgzersizlerden tam verim almanın püf noktaları! Egzersizlerden tam verim almanın püf noktaları!
Bir günde ikinci yılan vakası!Bir günde ikinci yılan vakası!
Evdeki yılan paniğe neden oldu (2)Evdeki yılan paniğe neden oldu (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a sert tepki

Dorian kasırgası 'ölümcül seviye' olan kategori 5'e yükseldi

Dorian kasırgası 'ölümcül seviye' olan kategori 5'e yükseldi

Monaco'dan Falcao'nun yerine flaş transfer

Monaco'dan Falcao'nun yerine flaş transfer

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'da

Lübnan-İsrail sınırında sıcak saatler! Sığınaklar açıldı

Lübnan-İsrail sınırında sıcak saatler! Sığınaklar açıldı

Erdoğan'dan yeni parti iddialarına tepki!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarına tepki!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Üzüm toplarken yılan soktu! Kurtarılamadı

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Otomobil bagajında yaralı bulunmuştu, hastanede hayatını kaybetti!

Bagajda korkunç halde bulunmuştu! Şüpheliler yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.