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Yolcu otobüsü yaşlı adama çarptı, ölüm böyle teğet geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 09:20 | Son Güncelleme

Bursa’da yolun karşısına geçen yaşlı adama yolcu otobüsü çarptı.

Bursa’da yolun karşısına geçen yaşlı adama yolcu otobüsü çarptı. Yaşlı adam çarpmanın şiddetiyle hafif yaralanıp, park halindeki başka aracın altına girerken, korku dolu o anlar saniye saniye kaydedildi.
Kaza, Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep A, bir süre cadde üzerinde yürüdükten sonra yolun karşısına geçmek istedi. Karşıya geçerken elindeki maskeyi de takmaya çalışan Recep A.’ya Ali G. idaresindeki 16 M 00078 plakalı yolcu otobüsü çarptı. Çarpmanın şiddetiyle park halindeki başka bir aracın altına uçan Recep A.’yı gören vatandaşlar, hemen yardımına koştu. Recep A. esnafın da yardımıyla düştüğü yerden kaldırılırken, otobüs sürücüsü Ali G. de otobüsü sağ şeride çekerek yaralının yanına geldi.
Durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Recep A.’yı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavisi yapılan Recep A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ölüm böyle teğet geçti
Çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilen görüntülerde, Recep A.’ya karşıdan karşıya geçtiği esnada, seyir halindeki otobüsün çarptığı görülüyor. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Recep A.’nın park halindeki bir aracın altına uçması güvenlik kameralarınca ân be ân kaydedildi.

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