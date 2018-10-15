Yolcu otobüsünde 106 kilo eroin yakalandı: 4 gözaltı

Dinçer AKBİR- Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 106 kilogram eroin ele geçirildi.
Emniyet birimleri tarafından yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Van'dan İstanbul'a uyuşturucu madde taşınacağı bilgisini alan ekipler harekete geçti. TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde uygulama noktası oluşturup otobüsü durduran Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcuları indirilen otobüsün içerisinde Bobi isimli narkotik köpeği ile arama yaptı. Narkotik köpeğinin şoförün hemen arkasındaki bir koltuğun alt kısmına tepki vermesi üzerine bölüm polis ekipleri tarafından söküldü. Otobüs içerisinde 206 paket halinde gizlenmiş 106 kilo eroin ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye polis tarafından el konulurken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
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