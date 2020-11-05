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Yolcu otobüsünde 14 bin sentetik hap ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2020 16:15 | Son Güncelleme

Çorum’un Osmancık ilçesinde bir yolcu otobüsünde 13 bin 972 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşıldı.Bunun üzerine İstanbul’dan Samsun’a giden bir yolcu otobüsünü takibe alan polis ekipleri, aracı Osmancık ilçesinde durdurdu.

Çorum’un Osmancık ilçesinde bir yolcu otobüsünde 13 bin 972 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşıldı.
Bunun üzerine İstanbul’dan Samsun’a giden bir yolcu otobüsünü takibe alan polis ekipleri, aracı Osmancık ilçesinde durdurdu. Otobüsün bagaj kısmında, A.Ş. ve H.Ş. isimli şahıslara ait valizde yapılan aramada, 13 bin 972 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde etkili sentetik hap ele geçirildi.
Emniyetteki sorgularının ardından ’Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan haklarında işlem yapılan zanlılar sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

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