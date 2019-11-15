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Yolcu otobüsünde 17 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 12:54 | Son Güncelleme

MALATYA'nın Kale ilçesinde, jandarmanın kimlik kontrolü yaptığı yolcu otobüsünde, 17 kaçak göçmen yakalandı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'nın Kale ilçesinde, jandarmanın kimlik kontrolü yaptığı yolcu otobüsünde, 17 kaçak göçmen yakalandı.
Malatya- Elazığ Karayolu'nda uygulama yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durdurulan yolcu otobüsünde kimlik kontrolü yaptı. Kontrolde çoğunluğu Pakistan uyruklu 17 yolcunun, sahte belge ile yurda giriş yaptığı tespit edildi. Jandarma tarafından ilçe merkezine götürülerek acil ihtiyaçları karşılanan kaçak göçmenlerin, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Kaçakların, işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği bildirildi.

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