Yolcu otobüsünde 22 kaçak Afgan yakalandı

Bülent TATLI/SUŞEHRİ (Sivas),(DHA) - SİVAS'ın Suşehri ilçesinde yolcu otobüsünde yapılan aramada yurda kaçak yollardan girdikleri belirlenen 22 Afgan ele geçirildi.
Olay saat 17.00 sıralarında Suşehri ilçesinde yaşandı. Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinden İstanbul'a giden Mikail A. yönetimindeki 29 AG 456 plakalı yolcu otobüsü D-100 karayolu üzerinde kontrol noktasında durduruldu. Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şubesi Ekipleri ile Suşehri Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramalarda otobüste Afganistan uyruklu 22 kişinin olduğu tespit edildi. Yurda kaçak yollarla girdiği anlaşılan Afgan yolcular araçtan indirildi. Kaçak göçmenlerin çantaları da dinlenme tesislerinde yere serilerek dedektör köpek yardımıyla tek tek arandı. Yapılan aramada bir olumsuzluğa rastlanmadı. 22 kaçak göçmen, işlemlerinin yapılması için aynı otobüse bindirilerek Suşehri Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Bu sırada aküsü biten yolcu otobüsünün ise çevredekilerin yardımıyla itilerek çalıştırıldığı görüldü.
FOTOĞRAFLI
Doktorlar bile anlamadı, başına sadece astronotların yaşadığı bir olay geldi
Büyük Marmara Depremi ile ile ilgili korkutan açıklama: Kıyamet benzeri bir olay olur!
Rus iş adamının yatı 670 bin litre akaryakıt aldı
DGS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM 2018 DGS yerleştirme sonuçları sorgulama!
İnsanlar korkudan yanına dahi yaklaşamıyordu! Sonuca akrabaları bile şaşıp kaldı
Ünlü golcü: 25'ime kadar 700 kadınla yattım, 20'si çok ünlüydü
Sahte çocuk doktoru iddiası sosyal medyayı salladı! Gözaltına alındı...
Meclis'in yeni hali ilk kez görüntülendi! Artık o bölüm yok
Telefon almadan mutlaka bakın! İşte dünyanın en çok satan telefon markaları
Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi
iOs 12 yükleyenler dikkat! Sizin de başınıza gelmiş olabilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum