HABER

Yolcu otobüsünde 22 kaçak Afgan yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2018 19:10 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde yolcu otobüsünde yapılan aramada yurda kaçak yollardan girdikleri belirlenen 22 Afgan ele geçirildi.

Yolcu otobüsünde 22 kaçak Afgan yakalandı

Bülent TATLI/SUŞEHRİ (Sivas),(DHA) - SİVAS'ın Suşehri ilçesinde yolcu otobüsünde yapılan aramada yurda kaçak yollardan girdikleri belirlenen 22 Afgan ele geçirildi.
Olay saat 17.00 sıralarında Suşehri ilçesinde yaşandı. Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinden İstanbul'a giden Mikail A. yönetimindeki 29 AG 456 plakalı yolcu otobüsü D-100 karayolu üzerinde kontrol noktasında durduruldu. Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şubesi Ekipleri ile Suşehri Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramalarda otobüste Afganistan uyruklu 22 kişinin olduğu tespit edildi. Yurda kaçak yollarla girdiği anlaşılan Afgan yolcular araçtan indirildi. Kaçak göçmenlerin çantaları da dinlenme tesislerinde yere serilerek dedektör köpek yardımıyla tek tek arandı. Yapılan aramada bir olumsuzluğa rastlanmadı. 22 kaçak göçmen, işlemlerinin yapılması için aynı otobüse bindirilerek Suşehri Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Bu sırada aküsü biten yolcu otobüsünün ise çevredekilerin yardımıyla itilerek çalıştırıldığı görüldü.

FOTOĞRAFLI

Yolcu otobüsünde 22 kaçak Afgan yakalandıYolcu otobüsünde 22 kaçak Afgan yakalandıYolcu otobüsünde 22 kaçak Afgan yakalandıYolcu otobüsünde 22 kaçak Afgan yakalandı

PARTNERÜnlü doktor, sevgilisiyle birlikte 2 kadına tecavüz etti!Ünlü doktor, sevgilisiyle birlikte 2 kadına tecavüz etti!
Balıkesir'de evde 422 şişe sahte içki ele geçirildiBalıkesir'de evde 422 şişe sahte içki ele geçirildi
Contemporary Istanbul ön izlemede 11 bin 500 davetli ağırladıContemporary Istanbul ön izlemede 11 bin 500 davetli ağırladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Muharrem İnce'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na sert tepki

Muharrem İnce'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na sert tepki

DGS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM 2018 DGS yerleştirme sonuçları sorgulama!

DGS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM 2018 DGS yerleştirme sonuçları sorgulama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Konya'da koyun ile koç evlendi! Nikah şahidi Pascal Nouma oldu

Konya'da koyun ile koç evlendi! Nikah şahidi Pascal Nouma oldu

İnsanlar korkudan yanına dahi yaklaşamıyordu! Sonuca akrabaları bile şaşıp kaldı

İnsanlar korkudan yanına dahi yaklaşamıyordu! Sonuca akrabaları bile şaşıp kaldı

Sahte çocuk doktoru iddiası sosyal medyayı salladı! Gözaltına alındı...

Sahte çocuk doktoru iddiası sosyal medyayı salladı! Gözaltına alındı...

Natalia Vodianova cinselliği anlatmak için Türkiye'ye geliyor

Natalia Vodianova cinselliği anlatmak için Türkiye'ye geliyor

Bel ağrıları artınca şifacıya gitti... Resmen kabusu yaşadı!

Bel ağrıları artınca şifacıya gitti... Resmen kabusu yaşadı!

Kayseri'den 10 milyon yıllık fil fosili çıktı!

Kayseri'den 10 milyon yıllık fil fosili çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.