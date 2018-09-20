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Yolcu otobüsünde 22 kaçak Afgan yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2018 23:00 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde yolcu otobüsünde yapılan aramada yurda kaçak yollardan girdikleri belirlenen 22 Afgan ele geçirildi.

Bülent TATLI/SUŞEHRİ (Sivas),(DHA) - SİVAS'ın Suşehri ilçesinde yolcu otobüsünde yapılan aramada yurda kaçak yollardan girdikleri belirlenen 22 Afgan ele geçirildi.

Olay saat 17.00 sıralarında Suşehri ilçesinde yaşandı. Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinden İstanbul'a giden Mikail A. yönetimindeki 29 AG 456 plakalı yolcu otobüsü D-100 karayolu üzerinde kontrol noktasında durduruldu. Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şubesi Ekipleri ile Suşehri Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramalarda otobüste Afganistan uyruklu 22 kişinin olduğu tespit edildi. Yurda kaçak yollarla girdiği anlaşılan Afgan yolcular araçtan indirildi. Kaçak göçmenlerin çantaları da dinlenme tesislerinde yere serilerek dedektör köpek yardımıyla tek tek arandı. Yapılan aramada bir olumsuzluğa rastlanmadı. 22 kaçak göçmen, işlemlerinin yapılması için aynı otobüse bindirilerek Suşehri Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Bu sırada aküsü biten yolcu otobüsünün ise çevredekilerin yardımıyla itilerek çalıştırıldığı görüldü.

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