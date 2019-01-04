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Yolcu otobüsünde, 308 taklit kol saati ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.01.2019 17:07 | Son Güncelleme

SİVAS'ta polisin durdurup arama yaptığı yolcu otobüsünde ünlü markaların taklidi 308 kol saati ele geçirildi.

Yolcu otobüsünde, 308 taklit kol saati ele geçirildi

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta polisin durdurup arama yaptığı yolcu otobüsünde ünlü markaların taklidi 308 kol saati ele geçirildi.
Sivas Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan yönünden gelen araçlara yönelik yapılan uygulamada yolcu otobüsünü durdurdu. Yapılan aramada otobüsün kilitli servis dolabının arka kısmına gizlenmiş vaziyette, yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen 308 saat bulundu. Dünyaca ünlü markaların taklitleri olduğu tespit edilen saatlere el konuldu. Otobüs şoförü F.T. hakkında kaçakçılık kanununa muhalefetten işlem yapılırken, saatlere el konuldu.

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