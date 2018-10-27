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Yolcu otobüsünde 35 Afgan kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2018 11:46 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, jandarmanın ihbar üzerine durdurduğu şehirler arası yolcu otobüsünde Afganistan uyruklu 35 kaçak yakalandı.

Yolcu otobüsünde 35 Afgan kaçak yakalandı

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'de, jandarmanın ihbar üzerine durdurduğu şehirler arası yolcu otobüsünde Afganistan uyruklu 35 kaçak yakalandı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplere, Bayramiç ilçesinin Çan yolu girişinde seyir halinde olan 34 VG 6048 plakalı yolcu otobüsü içinde kaçak göçmen olduğu ihbarı geldi. Harekete geçen ekipler tarafından durdurulan otobüs içinde aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 35 Afgan kaçak yakalandı. Bayramiç Belediyesi'ne ait otobüs ile hastaneye getirilen kaçaklar, sağlık kontrolleri ve tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan otobüs sürücüsü A.A. ise ifadesi alınmak üzere jandarma merkezine götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Yolcu otobüsünde 35 Afgan kaçak yakalandı

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