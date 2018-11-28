HABER

Yolcu otobüsünde 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 12:20 | Son Güncelleme

 ELAZIĞ’da polis uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde gizli bölmede 400 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Yolcu otobüsünde 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da polis uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde gizli bölmede 400 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde meydana gelebilecek kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik başlattığı çalışma kapsamında, Elazığ- Diyarbakır karayolunda uygulama yaptı. Diyarbakır'dan gelen yolcu otobüsünü durduran polis ekipleri narkotik köpeklerle araç içerisinde arama yaptı. Yapılan aramada, 'zula' denilen gizli bölmede 400 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Gören objektifine sarılıyor! Kimse kayıtsız kalamıyorGören objektifine sarılıyor! Kimse kayıtsız kalamıyor
Freni boşalan kamyon, ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 yaralıFreni boşalan kamyon, ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 yaralı
Bank Asya'ya talimatla para yatıran 6 kişiye gözaltıBank Asya'ya talimatla para yatıran 6 kişiye gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fuhuş rezaleti! Basılan binanın üst katından gelen ses polisi alarma geçirdi

Fuhuş rezaleti! Basılan binanın üst katından gelen ses polisi alarma geçirdi

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşinden iddialara yanıt! Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşinden iddialara yanıt! Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

Özel sektörde çalışanlar dikkat! 2019 yılı zam beklentisi yüzde 22

Özel sektörde çalışanlar dikkat! 2019 yılı zam beklentisi yüzde 22

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

Başkenti sarsan iddia! Yıldırım ve Albayrak kavga mı etti?

Başkenti sarsan iddia! Yıldırım ve Albayrak kavga mı etti?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Münevver Karabulut cinayetinde sır olan 700 bin Euro ile ilgili gelişme

Münevver Karabulut cinayetinde sır olan 700 bin Euro ile ilgili gelişme

Bodrum'u yağmur yağmadan sel götürdü!

Bodrum'u yağmur yağmadan sel götürdü!

Üzerine kuma getirildi intihar etti! Mahkemeden flaş karar

Üzerine kuma getirildi intihar etti! Mahkemeden flaş karar

Öldürülen yavrularının başından bir an olsun ayrılmadı

Öldürülen yavrularının başından bir an olsun ayrılmadı

Baba, 3 kızını yıllarca taciz etti! Son yaşanana dayanamadılar

Baba, 3 kızını yıllarca taciz etti! Son yaşanana dayanamadılar

İstanbul'da gergin anlar! 'Cumhurbaşkanı yasak dedi, utanmıyor musun?'

'Cumhurbaşkanı yasak dedi, utanmıyor musun?'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.