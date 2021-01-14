HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yolcu otobüsünde 5 kilo esrar bulundu

Yolcu otobüsünde 5 kilo esrar bulundu

14.01.2021 09:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda bir yolcu otobüsünde yabancı uyruklu bir şahısların eşyaları arasında 5 kilo 100 gram reçine esrar maddesi ele geçirildi.Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Doğu girişindeki uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde narkotik köpek ile arama yapıldı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda bir yolcu otobüsünde yabancı uyruklu bir şahısların eşyaları arasında 5 kilo 100 gram reçine esrar maddesi ele geçirildi.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Doğu girişindeki uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde narkotik köpek ile arama yapıldı. Narkotik köpeğinin bagaj bölümündeki valizler içinde Afgan uyruklu şahısların eşyalarına tepki vermesi üzerine yapılan aramalarda 5 kilo 100 gram Reçine esrar maddesi ele geçirildi. Esrar sevkiyatı ile ilgili otobüste bulunan toplam 8 yabanı uyruklu şahıs gözaltına alınırken, sorgularının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik de gerçekleştirdiği operasyonda 1 şüpheli şahsın evine operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramalarda 162 gram Sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli K.E ve H.Y isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kentteki bir diğer operasyon ise KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinde gerçekleştirildi. Bir şahsın gümrük kaçağı cep telefonlarını getirerek kentte sattığı bilgisi üzerine hareke te geçen ekipler, şüpheli şahsın kullandığı aracı takibe altı. Battalgazi ilçesi Göztepe Mahallesinde durdurulan araçta yapılan arama da 41 adet tuşlu gümrük kaçağı cep telefonu, 5 adet avuç taşlama aleti, 11 adet şarjlı matkap, 2 adet darbeli matkap ve 2 adet harç karıştırıcı mikser ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında ‘5607 SKM’ suçundan yasal işlem yapıldığı bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şeyma sınırları aştı! Bu kez yarı çıplak Şeyma sınırları aştı! Bu kez yarı çıplak
İstanbul'a kar ne zaman yağacak?İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
88 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 88?88 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 88?
1/

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da gergin gece! Öfkeli kadın 4 komşusunu pompalı tüfekle vurdu

Ankara'da gergin gece! Öfkeli kadın 4 komşusunu pompalı tüfekle vurdu

Biden'ın ekibinde yer alan kadın, seçimdeki hileyi itiraf etti

Biden'ın ekibinde yer alan kadın, seçimdeki hileyi itiraf etti

Trump'a büyük darbe! Yargılanacak

Trump'a büyük darbe! Yargılanacak

Mesajı sonrası ortalık karışmıştı! Trump'tan bir çağrı daha

Mesajı sonrası ortalık karışmıştı! Trump'tan bir çağrı daha

Taraftarlardan Ömer Beyaz'a tepki yağıyor!

Taraftarlardan Ömer Beyaz'a tepki yağıyor!

Şeyma Subaşı bu defa üstsüz pozunu paylaştı!

Şeyma Subaşı bu defa üstsüz pozunu paylaştı!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var

CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Diğer Haberler

Restoran ve kafeler 15 Şubat'ta açılacak mı? Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara açıkladı

Restoran ve kafeler 15 Şubat'ta açılacak mı?

Elektrik kesintisi listesi 14 Ocak İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

14 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Ocak Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 14 Ocak Süper Loto sonuçları sorgulama

29 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

Sayısal Loto sonuçları 13 Ocak 2021 belli oldu! Sayısal Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? 13 Ocak Sayısal Loto sonuçları

Çekiliş sonuçları belli oldu! 97 milyon TL'yi aşan ikramiye

Karadeniz'de 'deli bal' tehlikesi! Fazla tüketen hastanelik oluyor

Bunu fazla tüketen hastanelik oluyor! Uzman isimler uyardı

Ankara'da pavyona dönüştürülen eve baskın: 3'ü kadın 8 kişiye ceza

Böyle basıldılar! Evi, pavyona dönüştürmüşler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.