HABER

Yolcu otobüsünde bin 547 parça tarihi eser ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 19:06 | Son Güncelleme

Artvin'de durdurulan bir yolcu otobüsünün bagajında ele geçirilen tarihi eserlere ilişkin 3 kişi gözaltına alındı

ARTVİN (AA) - Artvin'de durdurulan bir yolcu otobüsünde çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendirilen bin 547 parça tarihi eser ele geçirildi.

Artvin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube ekiplerince Arhavi ilçesinden Sarp Sınır Kapısı'na doğru seyir halindeki bir firmaya ait yolcu otobüsü Hopa ilçesi sınırlarında durduruldu.

Hopa Cumhuriyet Başsavcılığının arama ve el koyma kararına istinaden yolcular E.P, M.N. ve İ.S'ye ait bagajlarda arama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan arama sonucunda gizlenmiş vaziyette farklı dönemlere ait olduğu ve tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen bin 293 adet altın, bronz veya gümüş olduğu değerlendirilen sikke, 7 adet bronz veya gümüş olduğu değerlendirilen küçük insan ve hayvan heykelleri, 92 adet altın, bronz veya gümüş olduğu değerlendirilen yüzük, 87 adet altın, bronz veya gümüş olduğu değerlendirilen takı ve süs eşyası, 45 adet cam ve taş olduğu değerlendirilen takı ve süs eşyası, 3 adet taş olduğu değerlendirilen kolye, 7 adet altın, bronz veya gümüş olduğu değerlendirilen bilezik, 8 adet altın, bronz veya gümüş olduğu değerlendirilen obje, 1 adet altın, bronz veya gümüş olduğu değerlendirilen mühür, 2 adet bronz veya gümüş olduğu değerlendirilen ok ucu, 1 adet toprak olduğu değerlendirilen çanak kase, 1 adet taş olduğu değerlendirilen obje ele geçirilmiştir."

Olayla ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

PARTNERÖzel aşk şarkınızı dinlediniz mi?Özel aşk şarkınızı dinlediniz mi?
Köpeği, tavuklarını yediği için ağaca iple asıp öldürdüKöpeği, tavuklarını yediği için ağaca iple asıp öldürdü
Demirören Medya Grubu’nda tenkisat depremi! Kimlerle yollar ayrıldı?Demirören Medya Grubu’nda tenkisat depremi! Kimlerle yollar ayrıldı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Artvin

En Çok Okunan Haberler

Atatürk'e hakaret edip büste saldırmıştı! Polisin cezası bakın ne oldu

Atatürk'e hakaret edip büste saldırmıştı! Polisin cezası bakın ne oldu

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Trump'tan flaş tweet: Derhal gönderiyorum!

Trump'tan flaş tweet: Derhal gönderiyorum!

Berkay - Arda Turan kavgasında flaş gelişme! Arda Turan'a cinsel taciz davası

Berkay - Arda Turan kavgasında flaş gelişme! Arda Turan'a cinsel taciz davası

Bireysel emeklilikte yeni model! Artık çıkış olmayacak

Bireysel emeklilikte yeni model! Artık çıkış olmayacak

Erkek çocuklara para verip öpüştüren sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' adliyeye sevk edildi

Erkek çocuklara para verip öpüştüren sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' adliyeye sevk edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' tutuklandı!

Sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' tutuklandı!

Demirören Medya Grubu’nda tenkisat depremi! Kimlerle yollar ayrıldı?

Demirören Medya Grubu’nda tenkisat depremi! Kimlerle yollar ayrıldı?

Cemal Kaşıkçı olayında düğüm çözülüyor! Türk ve Suudi ekipler içeri girdi

Cemal Kaşıkçı olayında düğüm çözülüyor! Türk ve Suudi ekipler içeri girdi

Muğla Gökova Körfezi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem! (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Muğla Gökova Körfezi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem! (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Atatürk büstüne saldıran iki kişi tutuklandı

Atatürk büstüne saldıran iki kişi tutuklandı

Ağrı'dan kötü haber! Mayın patladı

Ağrı'dan kötü haber! Mayın patladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.