HABER

Yolcu otobüsünde ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 15:34 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta, jandarma ekiplerince yapılan operasyonda yolcu otobüsünde 90 şişe alkollü içki ele geçirildi.Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarı çalışmalarda; H.B.

Zonguldak’ta, jandarma ekiplerince yapılan operasyonda yolcu otobüsünde 90 şişe alkollü içki ele geçirildi.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarı çalışmalarda; H.B. isimli şahsın yurda kaçak yollarla girişi yapılan alkollü içecekleri İstanbul İlinden getirerek Zonguldak İli ve İlçelerinde piyasaya sürdüğü bilgisi alınması üzerine harekete geçen ekipler şüpheli şahsın içerisinde bulunduğu yolcu otobüsünde yapılan aramada (66 Adet 100 Cl.) viski ve (24 Adet 100 Cl) rakı ele geçirildi. Ekipler ele geçirilen malzemelere el koyarken şüpheli şahıs hakkında işlem yapılarak hakkında tahkikat başlatıldı.

Okul harcamaları belinizi bükmesin! 100 ParaPuan hediyeOkul harcamaları belinizi bükmesin! 100 ParaPuan hediye
Kulp'ta şehit olan işçi Muş'ta toprağa verildiKulp'ta şehit olan işçi Muş'ta toprağa verildi
Büyükçekmece'de silahlı saldırı; 1 yaralı (1)Büyükçekmece'de silahlı saldırı; 1 yaralı (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Diyarbakır'daki terör saldırısı sonrası flaş gözaltılar

Diyarbakır'daki terör saldırısı sonrası flaş gözaltılar

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

Suriye sınırında hareketlilik! Teröristler böyle görüntülendi

Suriye sınırında hareketlilik! Teröristler böyle görüntülendi

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek! Her yıl çeyrek altın hediye ediyor

Kuyumcuda şaşırtan gelenek! Her yıl...

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Bursa'da kadın cinayeti! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.