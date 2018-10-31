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Yolcu otobüsünde kaçak 20 tabanca ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 10:57 | Son Güncelleme

KONYA'nın Ereğli ilçesinde polisin bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada kaçak 20 tabanca ele geçirildi.

Yolcu otobüsünde kaçak 20 tabanca ele geçirildi

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde polisin bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada kaçak 20 tabanca ele geçirildi.
Ereğli ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya’dan Adana yönüne giden 33 BFJ 40 plakalı yolcu otobüsünü durdurdu. Kimlik kontrolü sırasında Mehmet S.'nin hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri, yolcuya ait 2 kutuda inceleme yaptı. Kutuları açan polis ekipleri, ruhsatsız, şarjörleri takılı, seri numarası olmayan 20 tabanca ele geçirdi. Mehmet S., gözaltına alındı.

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