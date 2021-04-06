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  4. Yolcu otobüsünde koronavirüs paniği! 16 kişi karantinaya alındı

Yolcu otobüsünde koronavirüs paniği! 16 kişi karantinaya alındı

06.04.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan yolcunun bulunduğu otobüsteki 16 kişi, karantinaya alındı.

Yolcu otobüsünde koronavirüs paniği! 16 kişi karantinaya alındı

Alınan bilgiye göre, Azerbaycan uyruklu Z.O. isimli kadın, İstanbul'da gittiği hastanede koronavirüs testi yaptırdıktan sonra sonucu beklemeden Mersin'e gitmek üzere otobüse bindi.

Bu sırada test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle kadına ulaşmaya çalışan görevliler, başarılı olamayınca durumu polis bildirdi.

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Ekipler, yaptıkları araştırmada Z.O'nun Mersin'e gitmek üzere bindiği otobüsün, Karaman Şehirlerarası Otobüs Terminaline giriş yaptığını tespit etti.

Terminale gelen filyasyon ve polis ekipleri, yolcu otobüsünü Nefise Sultan Kız Yurduna yönlendirdi.

Otobüste bulunan Z.O. ile 16 kişi yurtta karantinaya alındı.

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AA

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koronavirüs (Covid-19) Karaman koronavirüs testi

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