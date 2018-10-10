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Yolcu otobüsünde taciz! İşte iğrenç olayın ayrıntıları....

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 13:39 | Son Güncelleme

Ataşehir'de bir yolcu otobüsünde yaşanan taciz kavgası sırasında yolculara tornavida ve bıçakla saldırdığı iddia edilen F.K.(17) ve F.M.(17) hakkında “basit yaralama”, “cinsel taciz”, “hakaret” ve “silahla tehdit” suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı. Tutuklu F.K. için 8 yıl 2 ay 20 güne, tutuksuz F.M. hakkında da 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 22 Haziran 2018 tarihinde halk otobüsünde seyahat eden F.K.’nın bir kadına sürtünerek tacizde bulunduğu, başka bir kadına da bu amaçla yanaştığı yer aldı. Kadınların tepki göstermesi üzerine saldırı amaçlı müştekiye yöneldiği ve kolundan tutarak iteklemeye ve vurmaya başladığı, daha sonra diğer yolcuların araya girerek şüpheliyi araçtan indirmek için şoföre kapıyı açtırdıkları belirtildi.

KADINA BIÇAKLA SALDIRDI

Şüphelinin, durakta ‘benim bıçağım nerede lan’ diyerek otobüse tekrar bindiği, pantolonunun cebinden çıkardığı bıçakla iki kadına saldırmaya çalıştığı, kaçan kadın K.K.’yı yakalayıp tokatladığı ve bıçak savurduğu kaydedildi. Araya girmek isteyen yolcu F.Y.’yi elinden bıçakladığı, diğer şüpheli F.M.’nin ise tornavidayla müşteki K.K.’yı itekleyerek yere düşürdüğü ve F.K.’yı olay yerinden kaçırdığı anlatıldı.

"CİNSEL TACİZE MARUZ KALDIM"

İddianameye göre, mağdur kadın K.K. ifadesinde şüphelinin cinsel tacizine maruz kaldığını söyleyerek, şüphelinin kendisine hakaret ederek tokat attığını ve şüphelilerden şikayetçi olduğunu söyledi. Olay sırasında bıçak ve tornavidayla yaralanan yolcu F.Y. de şüphelilerden şikayetçi olduğunu beyan etti.

2 ŞÜPHELİYE HAPİS İSTEMİ

Şüphelilerden tutuklu F.K.’nın, “basit yaralama”, “cinsel taciz”, “hakaret”, “silahla tehdit” suçlarından 2 yıl 4 ay 5 günden 8 yıl 2 ay 20 güne kadar hapisle cezalandırılması istendi. F.M.’nin ise “basit yaralama” ve “silahla tehdit” suçlarından 2 yıldan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianame gönderildiği Anadolu 3’üncü Çocuk Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Ataşehir OTOBÜS taciz cinsel istismar

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bir gün bile yatmaz bizde kanunlar suçlunun haklarını korusun diye yapılmıştır.
en az 10 yıl verin en az. bu ne be memleket texas sa döndü, herkes mafya herkes çakal bozuntusu. belki alakasız ama tv deki bütün dizilerde elinde silahlı bıçaklı mafya bozuntuları var, çocuklar gençler özeniyor bunlara. bütün diziler aynı iğrenç karakterlerle dolu, kapatın kardeşim, dizilerde silah bıçak gasp ve böyle aptalca şeyler olmasın. eğitici, kültürlü, komedi, toplumsal meselelere duyarlı diziler kalsın sadece
ELİNİZE SAĞLIK GENÇLER ..
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