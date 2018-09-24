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Yolcu otobüsünde uyuşturucu hap ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 19:00 | Son Güncelleme

Yolcu otobüsünde uyuşturucu hap ele geçirildi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yolcu otobüsünde yapılan aramada bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan-Erzurum karayolundaki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

İran-İstanbul seferini yapan otobüste narkotik dedektör köpeği "Odin" kullanılarak yapılan aramada, İran uyruklu M.L'ye (48) ait çanta ve valizde bin adet uyuşturucu hap bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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