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  4. Yolcu otobüsünde uyuşturucu sevkiyatına polis müdahalesi: 3 gözaltı

Yolcu otobüsünde uyuşturucu sevkiyatına polis müdahalesi: 3 gözaltı

04.12.2020 18:48 | Son Güncelleme:
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Antalya’ya şehirlerarası yolcu otobüsüyle yüklü miktarda uyuşturucu madde getirip, piyasaya sürecekleri öğrenilen 3 şüpheli yakalandı.

Antalya’ya şehirlerarası yolcu otobüsüyle yüklü miktarda uyuşturucu madde getirip, piyasaya sürecekleri öğrenilen 3 şüpheli yakalandı. Otobüste narkotik köpeğinin de katılımıyla yapılan aramada, 3 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler G.F., V.T., ve M.F.T.’nin yüklü miktarda temin ettikleri uyuşturucu maddeyi, şehirlerarası yolcu otobüsü görünümünde Antalya’ya getireceklerini ve bu uyuşturucu maddeleri zehir tacirleri aracılığıyla Antalya’da piyasaya sürecekleri yönünde bilgi elde etti. Harekete geçen polis, şüphelilerin bulunduğu otobüsü Döşemealtı ilçesinde durdurdu. Otobüste narkotik köpeği tarafından yapılan aramada, 3 kilo 200 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 18 bin 210 TL para ele geçirdi.

Yakalanan şüpheliler, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak’ suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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