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Yolcu otobüsündeki bavulda 7 bin 965 uyuşturucu hap ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2019 11:28 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Akhisar ilçesinde yolcu otobüsünde yapılan aramada, bavullardan birinde 7 bin 965 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yolcu otobüsündeki bavulda 7 bin 965 uyuşturucu hap ele geçirildi

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde yolcu otobüsünde yapılan aramada, bavullardan birinde 7 bin 965 uyuşturucu hap ele geçirildi. Biri meslekten ihraç polis memuru, 2 kişi tutuklandı.
​Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye uyuşturucu hap getirileceğini öğrenince harekete geçti. Çarşamba günü ilçe girişine kontrol noktası oluşturan ekipler, dün saat 22.00 sıralarında Akhisar'a gelen yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste, narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Köpeğin tepki verdiği bavulda 7 bin 965 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Uyuşturucuyla ilgili otobüsteki yolculardan, polis memuruyken meslekten ihraç edilen M.A. ile M.K. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından bir gün sonra adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Yolcu otobüsündeki bavulda 7 bin 965 uyuşturucu hap ele geçirildiYolcu otobüsündeki bavulda 7 bin 965 uyuşturucu hap ele geçirildiYolcu otobüsündeki bavulda 7 bin 965 uyuşturucu hap ele geçirildi

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