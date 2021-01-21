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  4. Yolcu otobüsündeki kargodan 38 kilo 550 gram uyuşturucu çıktı

Yolcu otobüsündeki kargodan 38 kilo 550 gram uyuşturucu çıktı

21.01.2021 15:02 | Son Güncelleme:
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Kocaeli TEM Otoyolu’nda polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünün bagajında kargo süsü verilmiş çelik makine dişlileri içerisine zulalanmış halde 38 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre Kocaeli TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan bir yolcu otobüsü şüphe üzerine durdurularak polis ekiplerince arandı.

Kocaeli TEM Otoyolu’nda polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünün bagajında kargo süsü verilmiş çelik makine dişlileri içerisine zulalanmış halde 38 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Kocaeli TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan bir yolcu otobüsü şüphe üzerine durdurularak polis ekiplerince arandı. Aramalarda Narkotik köpeği Stark’ın otobüsün bagaj bölümündeki kargo süsü verilmiş paketlere yoğunlaşması üzerine paketler incelemeye alındı. Paketler içerisinde bulunan çelik makine dişlilerinin içini açan Narkotik ekipleri, dişliler içine zulalanmış halde 31 paket içerisinde 38 kilo 550 gram Afyon sakızı ele geçirdi.
Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el koyan ekipler, olayla ilgili 2 kişiyi ise gözaltına aldı.

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