Yolcu otobüsündeki telefon hırsızlığı, tacizi ortaya çıkardı

Olay, 26 Ağustos gecesi Manisa-Şanlıurfa arasında seyahat eden yolcu otobüsünde yaşandı.

İddiaya göre, iş bulduğu Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine gitmek için otobüse binen Adnan Ü. yolculardan Kahraman A. ile birlikte verilen mola sırasında alkol aldı. Bu sırada da Kahraman A.'nın cep telefonunu çaldı. Telefonu, otobüsün buzdolabına gizledi. Kahraman A., Adana Otogarı'ndan yolcu alınacağı sırada, cep telefonunun çalındığı fark edip, durumu görevlilere bildirdi.

KADIN YOLCUYU UYURKEN TACİZ ETMİŞ

Bunun üzerine otobüsün kapıları kapatıldı. Firma görevlileri, otobüsteki güvenlik kamerasını izledi. Görüntülerden Adnan Ü.'nün, çaldığı cep telefonunu buzdolabına gizlediği, bunun yanı sıra uyuyan Y.U.'yi elle taciz ettiği fark edildi.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Adnan Ü. ifadesinde, "Mola yerinde içki içtik, ben cep telefonunu burada çalıp, buzdolabına gizledim. Hayatımda ilk kez içki içip sarhoş oldum, suçumu kabul ediyorum" dedi.

Adnan Ü., adliyeye sevk edildi.

DHA

