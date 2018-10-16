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Yolcu otobüsünden eroin fışkırdı!

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 10:32 | Son Güncelleme

Tem otoyolunun Kocaeli geçisinde durdurulan şehirler arası yolcu otobüsünden 206 kilogram eroin ele geçirildi. 4 kişinin gözaltına alındığı olayda aracın uyuşturucu sevkiyatı yapacağı önceden belirlenmişti. Yolcu koltuğunun altındaki döşemenin içine yerleştirilen uyuşturucular Boby sayesinde bulundu.

Polisler, Boby'nin tespiti sonrası döşemeyi sökerek eroin torbalarını tek tek çıkardı. 106 paket halinde zulalanarak saklandığı belirlenen eroineler opersayon sonrası Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü. İşte polis kamerasına yansıyan operasyonun detayları...

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TEM otoyolu Kocaeli geçişinde uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen bir şehirler arası yolcu otobüsüne yapılan operasyonda, aracın yolcu koltuğunun arkasındaki döşemenin altına zulalanmış 206 kilogram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
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Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, başarılı bir operasyona daha imza attı. Edinilen bilgilere göre, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsle uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı istihbaratını alan polis ekipleri harekete geçti.
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Otobüsün Kocaeli’den geçeceği bilgisini alan ekipler, aracın TEM otoyolundan geçişi sırasında operasyon düzenledi. Durdurulan otobüste narkotik köpeği Boby ile yapılan aramada köpeğin sürücü koltuğunun arka kısmına tepkilerini yoğunlaştırması üzerine aracın taban döşemesini söken ekipler, döşemenin altında 106 paket halinde zulalanmış 206 kilogram eroin ele geçirdi.
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Polis kamerasına yansıyan operasyon sonrasında eroin sevkiyatını yaptığı belirlenen 4 araç personeli gözaltına alındı.
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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli uyuşturucu

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Diyarbakır Mardin Muş Urfa Tunceli arabalarıdır mutlaka..başka bi bok bilmezler zaten
otobüs şirketinin adı yok (büyük ihtimal van kökenl, değilse güneydoğu kökenli bir şirket) otobüsün nereden geldiği yok, haberde aynı paragraf kopyala yapıştır usulü yada aynı şeyleri ifade edn değişik cümleler. mynet hayranım size, bizi böyle bağladığın için.
bu otobüsler nasıl alınıyor sanıyordunuz ki ? bi kilo toz bi otobos.
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