Yolcu otobüsünden eroin fışkırdı!

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TEM otoyolu Kocaeli geçişinde uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen bir şehirler arası yolcu otobüsüne yapılan operasyonda, aracın yolcu koltuğunun arkasındaki döşemenin altına zulalanmış 206 kilogram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.