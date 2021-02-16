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  4. Yolcu otobüsünden inerken uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Yolcu otobüsünden inerken uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

16.02.2021 21:03 | Son Güncelleme:
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Yolcu otobüsünden inerken uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

İstanbul’dan Samsun’a yolcu otobüsüyle uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı ve 1’i yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun’da irtibatlı oldukları şahıslara İstanbul’dan yüklü miktarda uyuşturucu madde getirecekleri bilgisi bulunan T.Y.

İstanbul’dan Samsun’a yolcu otobüsüyle uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı ve 1’i yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun’da irtibatlı oldukları şahıslara İstanbul’dan yüklü miktarda uyuşturucu madde getirecekleri bilgisi bulunan T.Y. ve Azerbaycan uyruklu N.N.’yi takibe aldı. Söz konusu şahıslar İstanbul dönüşü Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde İstanbul’dan geldikleri otobüsten inerken gözaltına alındı. Gözaltına alınan N.N. ve T.Y.’nin çantasında yapılan aramada 600 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Narkotik Şube Müdürlüğü’ndeki sorguları tamamlanan 2 kişi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren T.Y. ve N.N. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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