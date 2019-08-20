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Yolcu otobüsüne çarpan otomobilde can pazarı: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 13:58 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mudanya ilçesinde durakta yolcu alan otobüse arkadan çarpan otomobil sürücüsü sıkıştığı direksiyon başında hayatını kaybetti.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde durakta yolcu alan otobüse arkadan çarpan otomobil sürücüsü sıkıştığı direksiyon başında hayatını kaybetti. Belediye otobüsündeki yolcular, itfaiye ve ambulans ekipleri otomobil sürücüsünü kurtarmak için seferber olsa da çabalar yetmedi. Ölen sürücünün Osmangazi Belediyesi’nde zabıta olduğu ortaya çıktı.
Alınan bilgiye göre, kaza Mudanya Bursa karayolu Siteler Otobüs Durağı’nda saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Mudanya Bursa hattında çalışan 16 BOD 20 plakalı belediye otobüsü yolcu almak için durağa yanaştı. Aynı yönde seyreden ve Osmangazi Belediyesi’nde zabıta olduğu öğrenilen 52 yaşındaki Hasan Yiğit idaresindeki 16 APD 60 plakalı otomobil otobüse arkadan çarptı.
Kaza sonrası can pazarı yaşandı, otomobil hurdaya döndü. Direksiyonda sıkışan sürücüyü kurtarmak için yolcular, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve ambulans ekipleri seferber oldu. İtfaiye ekibi kurtarma ekipmanıyla hurdaya dönen otomobili otobüsten ayırdı. Sıkıştığı yerden çıkartılan Hasan Yiğit, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza esnasında otobüsteki yolculardan birisi de hafif şekilde yaralanırken, tüm yolcular kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamadı. Polis ve Cumhuriyet Savcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yolcu otobüsüne çarpan otomobilde can pazarı: 1 ölü

Yolcu otobüsüne çarpan otomobilde can pazarı: 1 ölü

Yolcu otobüsüne çarpan otomobilde can pazarı: 1 ölü

Yolcu otobüsüne çarpan otomobilde can pazarı: 1 ölü

Yolcu otobüsüne çarpan otomobilde can pazarı: 1 ölü

Yolcu otobüsüne çarpan otomobilde can pazarı: 1 ölü

Yolcu otobüsüne çarpan otomobilde can pazarı: 1 ölü

Yolcu otobüsüne çarpan otomobilde can pazarı: 1 ölü

Yolcu otobüsüne çarpan otomobilde can pazarı: 1 ölü

Yolcu otobüsüne çarpan otomobilde can pazarı: 1 ölü

Yolcu otobüsüne çarpan otomobilde can pazarı: 1 ölü

Yolcu otobüsüne çarpan otomobilde can pazarı: 1 ölü

Yolcu otobüsüne çarpan otomobilde can pazarı: 1 ölü

Yolcu otobüsüne çarpan otomobilde can pazarı: 1 ölü

Yolcu otobüsüne çarpan otomobilde can pazarı: 1 ölü

Yolcu otobüsüne çarpan otomobilde can pazarı: 1 ölü

Yolcu otobüsüne çarpan otomobilde can pazarı: 1 ölü
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