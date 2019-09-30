Yolcu otobüsüne kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı

Isparta’da Jandarma ekiplerinin yolcu otobüsüne düzenlediği kaçak içki operasyonunda 79 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldığı istihbari bilgiler doğrultusunda kaçak içkiyle mücadele konusunda çalışma başlattı.

Isparta - Antalya Karayolu üzerinde konuşlanan ekipler, bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste yapılan aramalarda 79 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirilirken, konuyla ilgili yolcu konumundaki R.K. - M.İ. ve S.E. isimli 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Konuyla ilgili adli ve idari işlemler sürürken, Jandarma ekiplerinin, halkın sağlığını tehdit eden sahte ve kaçak alkollü içkilerin piyasaya sürülmesini engelleme çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

