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Yolcu otobüsüne sahte para operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 09:27 | Son Güncelleme

İstanbul'dan hareket eden yolcu otobüsünü Adana'da durduran polis, bir kişinin çantasında her biri 50 liralık 601 sahte banknot ele geçirdi - Hakkında 5'i kalpazanlıktan 17 suç kaydı bulunan şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'dan gelen bir yolcu otobüsünü Adana'da durduran polis, bir kişinin çantasında her biri 50 liralık 601 sahte banknot buldu.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan hareket eden bir yolcu otobüsünü Adana'ya girişinde durdurdu.

Otobüsün bagajında arama yapan ekipler, yolculardan Ahmet S'nin (53) çantasında her biri 50 liralık 601 sahte banknot ele geçirdi.

Çantanın kendisine ait olmadığını ileri süren zanlı, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Hakkında 5'i kalpazanlıktan 17 suç kaydı bulunduğu tespit edilen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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adana bagaj istanbul kalpazanlık OTOBÜS yolcu

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