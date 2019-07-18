HABER

Yolcu otobüsüne taş atan şüpheliler yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 15:20 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, Alanya'ya giden şehirlerarası yolcu otobüsüne taş atarak, Azerbaycan uyruklu yolcu Nurad Gıliyev'in yaralanmasına neden olan 3 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Yolcu otobüsüne taş atan şüpheliler yakalandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, Alanya'ya giden şehirlerarası yolcu otobüsüne taş atarak, Azerbaycan uyruklu yolcu Nurad Gıliyev'in yaralanmasına neden olan 3 şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Şüphelilerden minibüs şoförü Ramazan C., otobüslerin yoldan yolcu almasının kendi işlerini etkilediğini bu nedenle taş atma olayını gerçekleştirdiğini söyledi.
Manavgat'ın Çenger Mahallesi D400 Karayolu'nda dün seyir halinde olan 07 MBM 06 plakalı yolcu otobüsünün ön camına, kimliği belirsiz kişiler tarafından taş atıldı. Otobüsteki yolculardan Azerbaycanlı Nurad Guliyev yaralandı. Guliyev hastanede tedaviye alınırken, jandarma ekipleri olay yerinden motosikletle kaçtığı belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinde yaptıkları çalışma ve güvenlik kamerası kayıtlarının incelemesinin ardından olayın motosikletli 3 kişi tarafından yapıldığını tespit etti. Çevrede inceleme yapan jandarma ekipleri, şüphelileri olay yerine birkaç kilometre uzaklıkta buldu. Jandarma ekiplerini fark eden şüpheliler, motosikleti bırakarak yaya kaçtı.
Motosiklette yapılan parmak izi çalışmasından şüphelilerden birinin Alanya- Manavgat arasında minibüs şoförlüğü yapan Ramazan C. olduğu belirlendi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Ramazan C., otobüslerin yoldan yolcu aldığını, bu durumun kendi işlerini etkilediğini bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Ramazan C.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda diğer şüpheliler Sinan Ç. ve Olgun Ç. de gözaltına alındı.
Jandarmada sorguları tamamlanan şüpheliler, 'mala zarar verme', 'kasten yaralama' ve 'genel güvenliği tehlikeye sokma' suçlarından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Kendinize en uygun üniversite tercihi nasıl yapılır?Kendinize en uygun üniversite tercihi nasıl yapılır?
Köpeğe dayağa 3 bin 897 TL cezaKöpeğe dayağa 3 bin 897 TL ceza
(Özel) Taksiciden örnek davranış(Özel) Taksiciden örnek davranış
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Daha yeni boşanmışlardı! Şaşırtan görüntü

Daha yeni boşanmışlardı! Şaşırtan görüntü

Ahmet Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

Ahmet Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Minareden düşen imam ağır yaralandı

Minareden düşen imam ağır yaralandı

Osmaniye ve Adana'da metil alkolden iki ölüm haberi daha geldi

İki ölüm haberi daha! Sayı 21'e yükseldi

Pencereden sarkan çocuk, itfaiye tarafından kurtarıldı, annenin sözleri 'pes' dedirtti

Skandal olay! Annenin sözleri 'pes' dedirtti

Düzce'de alarma geçildi! İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Düzce'de alarma geçildi! İçişleri'nden açıklama

Ortalık savaş alanına döndü! Taş ve sopalar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var

Taş ve sopalar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var

Hayatının en büyük şokunu yaşamaktan son anda kurtuldu

Hayatının en büyük şokunu yaşamaktan son anda kurtuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.