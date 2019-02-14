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YOLCU OTOBÜSÜNE UYUŞTURUCU İHBARI POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 11:05 | Son Güncelleme

  İstanbul'da sabaha karşı bir yolcu otobüsünde yüklü miktarda uyuşturucu olduğu ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)
İstanbul'da sabaha karşı bir yolcu otobüsünde yüklü miktarda uyuşturucu olduğu ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Durdurulan otobüste yapılan aramada çuvalların içinden erkek tişörtleri çıktı.
Olay, D-100 Karayolu Zeytinburnu mevkiinde saat 06:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Giresun'dan İstanbul'a gelen bir yolcu otobüsü, yolcularını bıraktıktan sonra geldiği Zeytinburnu mevkiinde, "otobüste yüklü miktarda uyuşturucu var" ihbarı üzerine, polis tarafından geçiş güzergahında yol 2 şeride düşürülerek durduruldu. Polis otobüsün içi ve bagajını didik didik arandı. Bagajdan indirilen çuvallarda yapılan aramalarda erkek tişörtleri çıktı. Polis ekipleri arama yaparken, tişörtleri teslim alacak firma aracı da olay yerine geldi.
Polis ekiplerinin yaptıkları arama işlemi sonucunda herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Otobüsün evrakları da incelendikten sonra sürücü ve firma aracı yoluna devam etti. Polis ekipleri de dubalarla daralttığı yolu tekrar tamamen araç geçişine açtı.

Görüntü dökümü:
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- Olayın meydana geldiği yer
- Durdurulan otobüs
- Polis ekiplerinin arama yapması
- Çuvalların taşınarak açılması
- Erkek tişörtlerinin görüntüsü
- Sürücü ile röp
- Trafikten görüntü
- Genel ve detaylar

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