HABER

Yolcu otobüsünün çarptığı genç ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 18:37 | Son Güncelleme

Samsun’da yolcu otobüsünün çarptığı genç ağır yaralandı.Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi otogar yanı Ankara Bulvarı yol ayrımında meydana geldi.

Yolcu otobüsünün çarptığı genç ağır yaralandı

Samsun’da yolcu otobüsünün çarptığı genç ağır yaralandı.
Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi otogar yanı Ankara Bulvarı yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Giresun’a giden Kenan K.(53) idaresindeki 34 FA 5057 plakalı yolcu otobüsü, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan Bahtiyar Topçu’ya (24) çarptı. Kazada ağır yaralanan Bahtiyar Topçu, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yolcu otobüsünün çarptığı genç ağır yaralandı

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!Günde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!
Kazada ağır yaralanan Nazlı, kurtarılamadıKazada ağır yaralanan Nazlı, kurtarılamadı
Şanlıurfa’da emlakçı intihar ettiŞanlıurfa’da emlakçı intihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Oryantal Didem ahlaksız teklifi canlı yayında anlattı! 'Para hiç sorun değil!'

Oryantal Didem ahlaksız teklifi canlı yayında anlattı! 'Para hiç sorun değil!'

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Gaziantep'te damat vahşeti... 4 kişiyi öldürdü!

Gaziantep'te damat vahşeti... 4 kişiyi öldürdü!

Arjantinli yıldızı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

Arjantinli yıldızı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Ordu'da skandal olay! Babası, 4 yaşındaki çocuğa silahla ateş ettirdi

Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...

Bebeğinin cenazesini Adli Tıp'a kucağında taşıdı

Günün en acı fotoğrafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.