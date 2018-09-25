Yolcu otobüsünün çarptığı Hatice öldü

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, yol kenarında yürürken yolcu otobüsünün çarptığı Hatice Asena Karadaşlı (20), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü.
Kaza, bu sabah, Denizli- Salihli Karayolu Kabazlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alaşehir yönünden Salihli yönüne gelen H.Ş. (64) yönetimindeki 06 FV 0138 plakalı yolcu otobüsü, yol kenarında yürüyen Hatice Asena Karadaşlı'ya çarptı. Ağır yaralanan Karadaşlı, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karadaşlı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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