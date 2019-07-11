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Yolcu otobüsünün karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 08:14 | Son Güncelleme

TEM Esenler Metris Kavşağı otogar bağlantısında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, hafif ticari araç yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

TEM Esenler Metris Kavşağı otogar bağlantısında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, hafif ticari araç yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada, ticari araç sürücüsü yaralanırken, trafik yaklaşık 45 dakika durma noktasına geldi.
Kaza, saat 05.45 sularında Esenler TEM Metris Kavşağı otogar bağlantısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otogar istikametine seyir halinde olan Sefer S. yönetimindeki 34 UUJ 85 plakalı hafif ticari araç, yine aynı yönde giden Sedat Ö. idaresindeki 34 BZD 469 plakalı yolcu otobüsüne, yolun kayganlaşması nedeniyle arkadan çarptı.
Kazada, ticari araç sürücüsü Sefer S. yaralanırken, otobüs sürücüsü kazayı yara almadan atlattı ancak yolcular kısa bir panik yaşadı.
Vatandaşlar, yaralı olan hafif ticari araç sürücüsünü çıkartarak, olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim etti. ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.
Kısa bir panik yaşayan yolcular ise firma tarafından başka bir araçla tahliye edilerek, otogara ulaştırıldı.
Kaza nedeniyle otogar yönünde trafik durma noktasında geldi. Yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.
Araçların kaldırılmasıyla durma noktasına gelen trafik açıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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