HABER
  4. Yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanmasını bariyerler engelledi

Yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanmasını bariyerler engelledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 18:23 | Son Güncelleme

İnebolu-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü Kastamonu’nun Küre ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıktı.

İnebolu-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü Kastamonu’nun Küre ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıktı. Kar nedeniyle kayan yolcu otobüsü uçuruma yuvarlanmaktan bariyerler sayesine kurtuldu. Otobüs içinde bulunan yolcular korku dolu anlar yaşadı.
Kaza, Kastamonu’nun Küre ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnebolu-İstanbul seferini yapan özel bir firmaya ait yolcu otobüsü, Küre ilçesinde yolcu aldıktan sonra tekrar yola koyuldu. Yolcu otobüsü, gece boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe çıkışında kara saplandı. Saplandığı kardan çıkmaya çalışan otobüs, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu kaymaya başladı. Uçuruma sürüklenen ve içinde 7 kişinin bulunduğu otobüs ön tekerlerinin bariyerlere saplanmasıyla durabildi. Uçuruma yuvarlanmaktan bariyerler sayesinde kurtulan otobüsteki yolcular tahliye edildi. Kazada korku dolu anlar yaşayan yolcular, olay yerine çağrılan minibüslerle Kastamonu merkeze gönderildi. Bariyerlere saplanan otobüs ise karayolları ekiplerinin çalışmaları neticesinde kurtarıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Köpek sürücünün üzerine atlayınca...Köpek sürücünün üzerine atlayınca...
Bakan Dönmez: 2020 yılında 5 açık deniz sondaj hedefimiz var Bakan Dönmez: 2020 yılında 5 açık deniz sondaj hedefimiz var 
Polis hırsızı böyle zapt ettiPolis hırsızı böyle zapt etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

Ceren Özdemir davasında karar!

Ceren Özdemir davasında karar!

Öz ağabeyinin tecavüzüne uğradığını anlattı...

Öz ağabeyinin tecavüzüne uğradığını anlattı...

O haber gündeme bomba gibi düştü ama...

O haber gündeme bomba gibi düştü ama...

Berat Albayrak'tan 'erken seçim' açıklaması

Berat Albayrak'tan 'erken seçim' açıklaması

Mucize kurtuluş! Otomobili ile 100 metreden uçtu

Mucize kurtuluş! Otomobili ile 100 metreden uçtu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

MHP'li ve AK Parti'li başkanlar kavga etti: 4 yaralı

MHP'li ve AK Parti'li başkanlar kavga etti: 4 yaralı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Kara kutu okunmadan Ukrayna'ya gidecek!

Kara kutu okunmadan Ukrayna'ya gidecek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da metrobüs kazasında ölen gence en acı veda!

Metrobüs kazasında ölen gence en acı veda!

Somali'de bombalı saldırıda yaralanan Türkler yurda dönüyor

3'ü Türk 6 kişi Türkiye'ye getiriliyor!

Taahhütsüz Aylık Araç Kiralama Dönemi Başladı

Taahhütsüz Aylık Araç Kiralama Dönemi Başladı

Denizli'de İbranice yazılmış 2 adet İncil ele geçirildi

Denizli'de ele geçirildi! İbranice yazılmış...

Halk otobüsü, otomobile çarptı; yolcular yere savruldu

Halk otobüsünde korku dolu anlar! Yolcular yere savruldu

Öğrencilerin izlediği tiyatro oyunundaki silahlı sahneler tepki çekti

Öğrencilerin izlediği tiyatro oyununda tepki çeken sahneler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.