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Yolcu otobüsüyle elektrikli bisiklet böyle çarpıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2020 09:28 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'daki Dinar ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. 3 tekerli elektrikli bisiklet ile ilerlerken şerit değiştirmek isteyen 60 yaşındaki Beycan Özpınar, yolcu otobüsünün kendisine çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, 3 Şubat tarihinde Dinar- Afyonkarahisar yolunda, ilçe merkezindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Beycan Özpınar, kullandığı 3 tekerli elektrikli bisikletle kavşağa yaklaşırken, sağ şeritten sol şeride geçmek için manevra yaptığı sırada, iddiaya göre sol şeritte giden Nurullah Belin (30) yönetimindeki 65 AV 245 plakalı, Best Van Turizm'e ait yolcu otobüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle bisikletten düşen Özpınar, otobüsün arka tekerinin altında kaldı. Durumu fark eden otobüs şoförü, hemen aracı durdururken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Özpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

O ANLAR KAMERADA

Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, yolun sağ şeridinde ilerleyen elektrikli bisikletlinin yolun sol tarafına doğru manevra yaptığı sırada, arkadan gelen otobüsün çarptığı anlar yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
OTOBÜS bisiklet Kaza

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