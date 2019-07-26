Yolcu otobüsüyle minibüsün çarpıştı kazada, ölü sayısı 4'e çıktı (2)

ANNE İLE KIZI GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, yolcu otobüsüyle minibüsün çarpıştığı kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Sevda Ara ile kızı Elif Uyur için Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Çatalpınar Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından anne- kız, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Öte yandan 4 kişinin öldüğü kazada annesiyle birlikte yaşamını yitiren Elif Uyur'un ikiz kardeşi Yusuf Uyur'un ise Fatsa Devlet Hastanesi’nde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI



