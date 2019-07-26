HABER

Yolcu otobüsüyle minibüsün çarpıştı kazada, ölü sayısı 4'e çıktı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 19:13 | Son Güncelleme

ANNE İLE KIZI GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ Ordu'nun Fatsa ilçesinde, yolcu otobüsüyle minibüsün çarpıştığı kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Sevda Ara ile kızı Elif Uyur için Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Çatalpınar Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından anne- kız, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yolcu otobüsüyle minibüsün çarpıştı kazada, ölü sayısı 4'e çıktı (2)

ANNE İLE KIZI GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
Ordu'nun Fatsa ilçesinde, yolcu otobüsüyle minibüsün çarpıştığı kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Sevda Ara ile kızı Elif Uyur için Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Çatalpınar Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından anne- kız, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Öte yandan 4 kişinin öldüğü kazada annesiyle birlikte yaşamını yitiren Elif Uyur'un ikiz kardeşi Yusuf Uyur'un ise Fatsa Devlet Hastanesi’nde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Yolcu otobüsüyle minibüsün çarpıştı kazada, ölü sayısı 4'e çıktı (2)Yolcu otobüsüyle minibüsün çarpıştı kazada, ölü sayısı 4'e çıktı (2)Yolcu otobüsüyle minibüsün çarpıştı kazada, ölü sayısı 4'e çıktı (2)

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in pozları beğeni topladıArka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in pozları beğeni topladı
Yılan sokan 9 yaşındaki Emirhan taburcu edildiYılan sokan 9 yaşındaki Emirhan taburcu edildi
Kınık'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralıKınık'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Belediye başkanı makam aracını satışa çıkardı

Belediye başkanı makam aracını satışa çıkardı

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Erbil saldırısının azmettiricisi etkisiz hale getirildi

Erbil saldırısının azmettiricisi etkisiz hale getirildi

Makyajsız ve bikinili! Beğeni topladı

Makyajsız ve bikinili! Beğeni topladı

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Çocuğun boğazına takılan madeni para hastanede çıkarıldı

Korku dolu anlar! Hastanede ortaya çıktı...

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.