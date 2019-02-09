HABER

"Yolcu sayısının en çok arttığı ülke Türkiye oldu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 14:48 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Bugün dünyada belki de yolcu sayısının en çok arttığı ülke Türkiye olmuştur. Antalya Havalimanı'na 2002'de 10 milyon yolcu gelirken, 2018'de 32 milyondan fazla yolcu geldi" - "İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte sivil havacılıkta teknolojiler daha da geliştirilecektir"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dünyada yolcu sayısının en çok arttığı ülkelerden birisinin Türkiye olduğunu belirterek, "Antalya Havalimanı'na 2002'de 10 milyon yolcu gelirken, 2018'de 32 milyondan fazla yolcu geldi. Dolayısıyla yolcunun mutluluğu bir şehre gelirken havalimanına inerken başlar." dedi.

Çavuşoğlu, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Antalya Havalimanı'na yapılan Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi'nin açılışında, Türkiye'deki bir ilki gerçekleştirerek hayati bir sistemi devreye aldıklarını söyledi.

Bu sistemin dünyada yeni olduğunu sadece 6-7 şehirdeki havalimanlarında bulunduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Bugün burada şimdi bu sistemi anlatmaya kalksam Ulaştırma Bakanımız var. Meteorolojiden bahsetsem Tarım ve Orman Bakanımız var. 'Dışişleri Bakanı olarak sen niye çıktın?' diye soracak olursanız, havada en çok uçan insanlardan bir tanesi olarak bu sistem beni de yakın dan ilgilendiriyor." diye konuştu.

Bir Antalyalı olarak da Türkiye'de ilk defa bu sistemin Antalya'ya kurulmasından mutluluk duyduklarını ifade eden Çavuşoğlu, başta dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Havalimanı olmak üzere Türkiye'deki tüm önemli havalimanlarında bu sistemin yer alacağını kaydetti.

Uçuş güvenliği bakımından gerekli tedbirlerin alınması gerektiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Rabbim biz insanlara akıl vermiş ve 'Aklını iyi kullan' diye buyurmuş. Bu düşünceyle insanoğlu dünya geliştikçe bilim geliştikçe her şeye bir çare bulmaya çalışmış. Bugün uçaklardaki sistemler hangi bulut tehlikeli hangi bulut tehlikesiz bunu gayet güzel bir şekilde tespit ediyor. Nerede hava boşluğu var nerede yok bunu da tespit ediyor. Bazen açık bir havada hiç beklenmedik bir hava boşluğu oluyor. Nerede rüzgar var rüzgarın şiddetini tespit ediyor."

Bazen rüzgar kırılımını uçaklardaki sistemlerle tespit etmenin kolay olmadığını anlatan Çavuşoğlu, o nedenle bu sistemin büyük bir yeniliği kazandırdığını bildirdi.

Sivil havacılıkta Türkiye'nin dünyayla yarışabilir hale geldiğini dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün dünyada 15 yılda belki de yolcu sayısının en çok arttığı ülke Türkiye olmuştur. Antalya Havalimanı'na 2002'de 10 milyon yolcu gelirken, 2018'de 32 milyondan fazla yolcu geldi. Dolayısıyla yolcunun mutluluğu bir şehre gelirken havalimanına inerken başlar. Uçak sallanmaya başlarken 'Nereden geldik bu şehre' diyoruz. Tedirgin oluyoruz, ister istemez. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte sivil havacılıkta teknolojiler daha da geliştirilecektir. "

Duyar duymaz harekete geçtiler! Meğer orada gizliymişDuyar duymaz harekete geçtiler! Meğer orada gizliymiş
Şüpheli çantadan hoparlör parçaları çıktı Şüpheli çantadan hoparlör parçaları çıktı 
Cinayetin izlerini silmek için cesedi çamaşır suyuyla yıkamışlarCinayetin izlerini silmek için cesedi çamaşır suyuyla yıkamışlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Antalya Havalimanı Mevlüt Çavuşoğlu yolcu

En Çok Okunan Haberler

Cinsel istismara uğramıştı! Günlüğünde korku dolu satırlar

Cinsel istismara uğramıştı! Günlüğünde korku dolu satırlar

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Tolgay Arslan için flaş iddia

Tolgay Arslan için flaş iddia

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kangalın Güneydoğulu rakibi 'Kurtboğan'

Kangalın Güneydoğulu rakibi 'Kurtboğan'

Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ne rekor ziyaretçi

Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ne rekor ziyaretçi

Kartal'da çöken binada aynı aileden ölen 9 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Aynı aileden ölen 9 kişi son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'un konuştuğu astronot metrobüsten sonra şimdi de vapura bindi

İstanbul'un konuştuğu astronot metrobüsten sonra şimdi de vapura bindi

Sağlık Bakanı açıkladı! Kartal'daki çöken binada ölü sayısı 17'ye yükseldi

Sağlık Bakanı açıkladı! Ölü sayısı yükseldi

'Nuriş' lakaplı Nuri Ergin’in lideri olduğu Karagümrük çetesine operasyon!

Karagümrük çetesine operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.