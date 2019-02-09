"Yolcu sayısının en çok arttığı ülke Türkiye oldu"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dünyada yolcu sayısının en çok arttığı ülkelerden birisinin Türkiye olduğunu belirterek, "Antalya Havalimanı'na 2002'de 10 milyon yolcu gelirken, 2018'de 32 milyondan fazla yolcu geldi. Dolayısıyla yolcunun mutluluğu bir şehre gelirken havalimanına inerken başlar." dedi.

Çavuşoğlu, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Antalya Havalimanı'na yapılan Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi'nin açılışında, Türkiye'deki bir ilki gerçekleştirerek hayati bir sistemi devreye aldıklarını söyledi.

Bu sistemin dünyada yeni olduğunu sadece 6-7 şehirdeki havalimanlarında bulunduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Bugün burada şimdi bu sistemi anlatmaya kalksam Ulaştırma Bakanımız var. Meteorolojiden bahsetsem Tarım ve Orman Bakanımız var. 'Dışişleri Bakanı olarak sen niye çıktın?' diye soracak olursanız, havada en çok uçan insanlardan bir tanesi olarak bu sistem beni de yakın dan ilgilendiriyor." diye konuştu.

Bir Antalyalı olarak da Türkiye'de ilk defa bu sistemin Antalya'ya kurulmasından mutluluk duyduklarını ifade eden Çavuşoğlu, başta dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Havalimanı olmak üzere Türkiye'deki tüm önemli havalimanlarında bu sistemin yer alacağını kaydetti.