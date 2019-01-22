HABER

Yolcu treni, hemzemin geçitte hafif ticari araca çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.01.2019 14:52 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde yolcu treni, hemzemin geçitte hafif ticari araca çarptı.

Yolcu treni, hemzemin geçitte hafif ticari araca çarptı

BİSMİL (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde yolcu treni, hemzemin geçitte hafif ticari araca çarptı. Metrelerce sürüklenen araçta bulunan 2 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, bu sabah Bismil'in Sarı Toprak Mahallesi'nde meydana geldi. Batman yönüne giden yolcu treni, kontrolsüz hemzemin geçitten geçmeye çalışan sürücüsü öğrenilemeyen 21 BT 542 plakalı hafif ticari araca çarptı. Metrelerce trenin önünde sürüklenen araç hurdaya döndü. Sürücü ve yanındaki kişi, kazadan yara almadan kurtuldu. Araç olay yerine çağrılan çekiciyle otoparka çekildikten sonra yolcu treni yoluna devam etti.

FOTOĞRAFLI

Yolcu treni, hemzemin geçitte hafif ticari araca çarptı

En iyi çıplak sahnelerEn iyi çıplak sahneler
Enez'de lastik botta 43 kaçak yakalandıEnez'de lastik botta 43 kaçak yakalandı
Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralıOtomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıldız futbolcu taşıyan uçak kayboldu

Yıldız futbolcu taşıyan uçak kayboldu

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Gürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisi

Gürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisi

Fatih Altaylı'yı tehdit davasında Sedat Peker'e beraat!

Fatih Altaylı'yı tehdit davasında Sedat Peker'e beraat!

15 Temmuz'da otelinde kalmıştı! Adaylığını resmen açıkladı...

15 Temmuz'da otelinde kalmıştı! Adaylığını resmen açıkladı...

Ankara'da sürpriz istifa

Ankara'da sürpriz istifa

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Eve gelen iki makbuzla...

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Eve gelen iki makbuzla...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti: Hayvansever bir insanım

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İzmr'de çocuk, traktör tekerinin altına şıkıştı

Şok geçirdi! Zamanla yarış...

Adana'da açığa alınan lise müdürü, ahırda ölü bulundu

Açığa alınan lise müdürü, ahırda ölü bulundu

Instagram'da tanıştı, metruk binada tecavüze kalkıştı

Korkunç olay! Instagram'da tanıştı, tecavüze kalkıştı

İstanbul'da bir genelevin bahçesinde düşüp, başını vuran adam öldü

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Vahşet! Kesik kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları bulundu

Vahşet! Kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.