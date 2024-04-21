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  4. Yolcu treni, hemzemin geçitte mahsur kalan tıra çarptı! Korkunç kaza kamerada

Yolcu treni, hemzemin geçitte mahsur kalan tıra çarptı! Korkunç kaza kamerada

21.04.2024 11:19
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Afyonkarahisar’da trenin tıra çarptığı ve 1 kişinin yaralandığı feci kaza cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir-Denizli seferini yapan yolcu treni, İhsaniye ilçesine bağlı Ablak köyü yakınlarındaki hemzemin geçitte S.E'nin kullandığı plakalı tıra çarptı.

Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan tır sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Öte yandan, yaşanan kaza anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kayıt altına alındı.

Görüntüde tırın dorse kısmının hemzemin geçitte kaldığı ve bu sırada bariyerin kapandığı tırın geçemediği gözlenirken, ardından hızla gelen trenin klakson çalarak tırın dorsesine çarpıp savurduğu görülüyor. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Afyonkarahisar tren Tır
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